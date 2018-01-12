"Самое страшное - звук": американец снял сход селя на свой дом

"Самое страшное - звук": американец снял сход селя на свой домЧитайте нас в Telegram
На полтора метра погрузился в "бушующую грязь" один из домов в калифорнийском городе Монтесито, жителей которого принудительно эвакуировали из-за обрушившихся наводнений. Владелец недвижимости вовремя заметил приближение стихии и успел разбудить родителей — и им, и их владению посчастливилось пережить натиск селя, чего не скажешь о 17 жителях округа Санта-Барбара, которые погибли в результате схода оползней. Марко Фаррелл снял на видео вторжение "грязевой волны" в его дом.
Власти Санта-Барбары, где расположены дома многих американских знаменитостей, еще в начале января, когда на округ обрушились проливные дожди, призвали жителей покинуть места обитания. Множество владений опустело, однако занимающийся продажей недвижимости Фаррелл остался, объяснив свое решение утомительностью эвакуации.
В ночь на 9 января он проснулся от барабанившего по крыше дождя и отправился подышать свежим воздухом. Отойдя примерно на два квартала, Марко услышал гул, явно свидетельствующий об оползне. Он бросился к родителям, по пути предупреждая соседей о приближающейся стихии.
"Разворачивайтесь и быстро уезжайте — наводнение у порога! — посоветовал он остановившемуся у его дома водителю. — Мама, закрой дверь! Все просыпайтесь!".
На глазах Фаррелла улица превратилась в быстро движущийся поток грязи, который подхватил его джип и уволок вниз. Вместе с родителями он запер все двери, но спустя минуту крупный валун проделал брешь в их кухне, и в дом хлынул поток грязи. Жильцы вместе с собакой на руках остались в коридоре, наблюдая за тем, как "преображается" привычный интерьер. Автор ролика позже отметил, что на крайний случай думал использовать доски для серфинга, чтобы спасти родителей, но до них дело не дошло — дверь на заднем дворе не выдержала натиска и сломалась, отворив проход мутному потоку.
Unbelievable devastation... this is a drive westbound on Olive Mill Rd from Hot Springs in #Montecito. The lake at the end is the 101. #Ventura pic.twitter.com/twUc3ByrLX— Gadi Schwartz (@GadiNBC) January 10, 2018
Семья Фарреллов простояла по пояс в грязи около полутора часов, пока им на помощь не пришли пожарные. Меж тем поток был настолько мощным, что снес несколько и домов и камня на камне не оставил от пары строений. Более трех десятков машин оказались разбиты, часть из них сель в буквальном смысле намотал на деревья.
"Самое страшное — это звук. Такое ощущение, как будто в твою дверь стучит самый страшный монстр, которого ты только мог себе представить", — рассказал Марко в интервью ABC News.
Жертвами оползней в Санта-Барбаре стали по меньшей мере 17 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. В четверг власти объявили об обязательной эвакуации населения Монтесито, предупредив, что люди не смогут вернуться в свои дома только через неделю-две, когда завершится спасательная операция. На сей раз Фарреллы не стали противиться…
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