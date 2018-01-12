Распродажа в "Тосно": вслед за Заболотным команду покидает Марков

Дебютанты футбольной премьер-лиги из "Тосно" продают своего второго сильнейшего форварда. Вслед за Антоном Заболотным, перешедшим в "Зенит", команду покидает Евгений Марков. 23-летний игрок линии нападения переберется в столичное "Динамо" в самое ближайшее время, отправившись с ним на сбор.

Информацию об этом сообщил журналистам директор "Тосно" Леонид Хоменко, который, впрочем, отказался обсуждать размер финансовой компенсации со стороны "бело-голубых", сообщает "Спорт-экспресс". "Вероятность того, что Марков уходит в "Динамо" – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться", — сказал Хоменко.

Говоря о том, что "Тосно" расстался с двумя ведущими нападающими, Хоменко сказал: "Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков — придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. Мы с оптимизмом смотрим в будущее".