Тревогу и депрессию назвали первыми признаками болезни Альцгеймера

Диагностика болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях крайне важна для максимально эффективного лечения. В этих целях был разработан, к примеру, особый анализ крови. Этот метод обладает высокой точностью, но он проводится лишь при проявлении умеренных когнитивных нарушений. Возможно ли обнаружить заболевание ещё раньше? Авторы новой работы из Женской больницы Бригама (США) полагают, что да.

По их мнению, первым признаком развития болезни Альцгеймера является постоянное беспокойство. Дело в том, что нейродегенеративные нарушения возникают из-за формирования амилоидных бляшек в мозге, которые постепенно разрастаются и по сути "душат" нейроны. Белки, слипающиеся в кластеры, называются бета-амилоидами. Когда их уровень в крови пациента выше нормы, это надежный маркер болезни Альцгеймера, позволяющий её диагностировать.

Однако нарастание липких белковых "бляшек" сопровождается и внешним проявлением: настроение человека начинает резко портиться, и он впадает в депрессию, утверждают исследователи. Причём эти признаки возникают ещё до того, как начинают ухудшаться когнитивные способности.

Авторы работы проанализировали состояние 270 участников масштабного исследования Harvard Aging Brain Study. Основной целю этого проекта является поиск нейробиологических и клинических изменений, происходящих на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Отмечается, что все добровольцы были пожилыми людьми в возрасте от 62 до 90 лет; ни у кого из них не наблюдалось каких-либо психиатрических расстройств или когнитивных нарушений.

Участникам регулярно проводилось сканирование мозга, а также они проходили тесты на выявление гериатрической (старческой) депрессии. Команда обращала особое внимание на три важных симптома: беспокойство, апатия и ангедония (неспособность получать удовольствие) и дисфория (форма болезненно-пониженного настроения).

Специалисты следили за состоянием добровольцев в течение пяти лет. В итоге они обнаружили, что даже небольшое количество амилоидных бляшек в мозге постепенно увеличивало депрессивные симптомы у пожилых людей.

Авторы отмечают, что, в свете новых данных, такие признаки, как беспокойство, снижение настроения, апатия и так далее, могут служить тревожным звоночком и поводом проверить уровень бета-амилоидов. Если заметить проявление болезни на этой стадии, то можно значительно продлить жизнь пациенту и отсрочить проявление первых когнитивных нарушений.

Более подробно о своём исследовании авторы рассказали в статье, опубликованной в издании American Journal of Psychiatry.

Напомним также, что появление болезни Альцгеймера можно спрогнозировать заранее с помощью виртуальной реальности.