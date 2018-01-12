"Движение вверх" может стать самым кассовым в истории российского кино

"Движение вверх" может стать самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа. Картина, созданная при участии ВГТРК, о героической победе наших баскетболистов бьет рекорды проката. Сборы превысили уже полтора миллиарда рублей. И интерес самой широкой зрительской аудитории не ослабевает.

Шесть миллионов человек, которые посмотрели "Движение вверх". Совсем немного остается до звания самого кассового российского фильма в истории. Позади — многие зарубежные блокбастеры. Кино, которое смотрится на одном дыхании, ожидаемо лидирует в новогоднем прокате.

Спустя две недели — лента преодолевает отметку в полтора миллиарда рублей. В кинотеатрах — аншлаги. "Движение вверх" бьет все существующие рекорды. Мощное, напряженное и драматичное кино — герои, за которыми хочется следить и переживать.

"Движение вверх" — как признание в любви к тем, кому удалось совершить невозможное. Фильм не столько о спорте — о том, как превзойти себя и поверить в успех. Создателям удалась настоящая магия — художественная часть искусно пересекается с исторической, выверенный сценарий, много сюжетных линий. Все закручивается в интересную историю и приводит к драматичному финалу.

Спецэффекты, от которых по-настоящему сносит крышу. Максимально подробные и правдоподобные кадры — когда только успеваешь поражаться тому, как это снято. Перед операторами и сценаристами хочется снять шляпу. Но идеальным "Движение вверх" делают актеры.

Современный и яркий рассказ о событиях почти полувековой давности. Романтика, драма и, конечно, юмор. Ощущение долгожданной победы после финальных титров — как признак хорошего кино. Два часа в напряжении, мурашки по коже — зрители не скрывают слез после просмотра, три четверти опрошенных ставят оценку "10" по 10-балльной шкале.

Многие приходят в кино еще и еще раз. Настоящее событие ждет зрителей телеканала "Россия 1" — премьера документального фильма о тех, кто стал героями "Движения вверх". Уникальные кадры и интервью свидетелей того матча — о том, чего стоили эти три секунды, которые принесли победу.