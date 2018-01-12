Ребенок умер на тренировке по самбо в Заполярье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего школьника во время тренировки в спортивной секции самбо. Инцидент произошел в городе Кировск (Мурманская область). Мальчику 2009 года рождения стало плохо, тренер вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть.

Сейчас следователи выясняют о возможном наличии у погибшего ребенка хронических заболеваний. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Проводится осмотр места происшествия. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ксении Кошелюк, которую цитирует "Интерфакс".

Прокуратура Кировска в свою очередь проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и об образовании. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований при проведении медицинских осмотров ребенка, а также насколько быстро и качественно была оказана ему медицинская помощь. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявила пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.