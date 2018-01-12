Глава МИД Ирана: США пытаются подорвать ядерную сделку

Политика американского лидера Дональда Трампа и его сегодняшние заявления являются попыткой подорвать прочное соглашение по ядерной программе Ирана. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же, как Иран", — заявил Зариф.

Ранее 12 января Трамп пригрозил, что США выйдут из сделки по иранскому атому, если европейские союзники Вашингтона не согласятся работать над "ужасными недочетами" документа. Если соглашение не будет достигнуто, Америка больше не продлит заморозку санкций в отношении Ирана, напоминает агентство "Интерфакс".