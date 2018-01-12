Гройсману посоветовали проверить психическое здоровье после его предложения вернуть Крым Украине

В Крыму отреагировали на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вернуть полуостров вместе с оставшимися там кораблями. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал украинскому премьеру "сходить и провериться, нормальный он человек или нет". Об этом сообщает телеканал RT.

Россия готова к диалогу с Украиной, однако власти Киева неспособны к переговорам. Они не понимают, что Крым находится в составе России, и обратного пути нет. Это решение граждан, которые живут на территории полуострова, заявил Гемпель.

Ранее президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли предложил вернуть Киеву военную технику. Гройсман в ответ на это предложение отметил, что Украина готова принять и сам полуостров.