"Учитель" на Range Rover ногой снес зеркало мешавшей ему легковушки

Выломанное зеркало стало наказанием для жительницы Санкт-Петербурга, которая за рулем своего автомобиля вовремя не уступила дорогу Range Rover. Водитель последнего решил проучить мешавшегося ему водителя, причем сделал это прямо посреди проезжей части. Камера регистратора сняла автохама.

"Меня начал подпирать Range Rover, дорогу я ему уступила, но, наверное, не так быстро, как он хотел. Дальше последовала месть, не давая мне проехать, водитель вышел из своего автомобиля и ногой снес зеркало на моём автомобиле, затем скрылся", — рассказала пострадавшая.

Инцидент произошел 11 января на Выборгском шоссе. На кадрах видно, как водитель кроссовера намеренно мешает проезду и в конце концов зажимает легковушку. Выйдя из салона, мужчина без лишних слов одним ударом ноги снес зеркало на автомобиле обидчицы и быстро уехал.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако пока неизвестно, удалось ли стражам порядка выйти на след "учителя".