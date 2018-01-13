Новый интернет-флешмоб: подростки едят стиральный порошок

Tide Pod Challenge – так называется новый флешмоб, который стремительно распространяется в Сети. Подростки жуют гель-таблетки стирального порошка и публикуют видео в Интернете. Об этом сообщает Fox News. Врачи бьют тревогу: такое развлечение опасно для здоровья и даже может привести к смерти. В состав стирального порошка входят токсичные вещества, такие как этанол и полимеры.

Doctors warn against eating Tide Pods in latest social media challenge https://t.co/cDh0HmdRna — Fox News (@FoxNews) 12 января 2018 г.

Возможно, к такому аттракциону тинейджеров подтолкнул ряд публикаций в СМИ, отмечает Fox News. Так, в 2017 году журнал College Humor разместил на своем сайте шуточное видео, где человек ел капсулы со стиральным порошком, потому что они аппетитно выглядели.