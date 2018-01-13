Пять человек стали жертвами ДТП в Забайкалье

В результате ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае погибли пять человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. По предварительным данным, виновником аварии стал 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark II. Обгоняя грузовик, он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом SsangYong Istana, сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло 12 января в 23:00 по местному времени (17:00 мск) на трассе Чита — Забайкальск — граница с КНР в трех километрах от села Харанор. Водитель и четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. В числе жертв аварии – 10-летний ребенок. Водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.