Сотни машин скопились в очереди на Керченскую переправу

Свыше 300 автомобилей и порядка 25 автобусов скопились на подъездах к Керченской переправе, которая закрыта из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Морская дирекция".

Из-за сильного ветра на полуострове введено штормовое предупреждение. Ночью перестали ходить паромы, а к девяти часам утра в порту "Кавказ" Краснодарского края скопилось 95 легковых автомобилей, 90 фур и 14 автобусов, в порту "Крым" — 55 легковушек, 100 грузовых и 10 автобусов.

По прогнозам синоптиков, непогода продержится в регионе ближайшие три дня. Возможны снег и метель, передает ТАСС.