Футболист "Лейпцига" Кейта срочно переходит в "Ливерпуль"

Игрок сборной Гвинеи и команды немецкой бундеслиги "Лейпциг" Наби Кейта может уже в ближайшие дни поменять клубную прописку. Существует договоренность, что гвинеец перейдет в "Ливерпуль" летом 2016 года, но появилась информация, что игрок станет "красным" уже в январе.

Инсайдер в стане мерсисайдского клуба сообщил, что из Лейпцига пришла информация, что Кейта станет игроком "Ливерпуля" уже в воскресенье, 14 января. Некоторое время назад появилось сообщение, что англичане хотели бы ускорить переход.

"Ливерпуль" начал охоту на полузащитника "Лейпцига" прошлым летом, напоминает Бомбардир.Ru, однако в августе сообщалось, что немецкий клуб отверг предложения в размере 75 и 80 млн евро, при том, что известный портал Transfermarkt оценивает футболиста лишь в 50 млн евро.

Тем не менее, за три дня до завершения летнего трансферного окна "Ливерпуль" объявил о договоренности, по которой Кейта присоединится к команде 1 июля 2018 года. Однако, мерсисайдцы не оставляли в покое продавца и, видимо, сумели уговорить владельцев немецкой команды и ускорить процесс перехода.