Футболист "Зенита" Кокорин почувствовал себя рок-звездой

Форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин продолжает сообщать своим поклонникам в Instargam об отдыхе на Мальдивских островах. На этот раз он сфотографировал себя во время занятий парасейлингом, заявив, что чувствует себя рок-звездой.

Уже 15 января "Зенит" начнет сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Футболисты наслаждаются последними днями отдыха. Александр Кокорин выложил в своем Instagram фото, которое подписал на английском языке. "Я чувствую себя рок-звездой", — поделился своими ощущениями от занятий парасейлингом игрок "сине-бело-голубых".