Метровые сугробы и застрявшие поезда: Японию засыпало снегом

Северо-запад и север Японии засыпало снегом. В префектуре Ниигата только за сутки намело почти метровые сугробы. В итоге один из электропоездов не смог проехать и застрял. Люди ждали помощь всю ночь. Многим пришлось все это время стоять, поскольку сидячих мест хватило не всем.

Ростуризм рекомендует россиянам, которые в ближайшее время летят в Японию, учитывать сложные метеоусловия, а туроператорам сообщать клиентам о ситуации.

По прогнозам, такая погода сохранится до начала следующей недели. Не исключено, что затем циклон начнет двигаться на север, в сторону Дальнего Востока, передает телеканал "Россия 24".