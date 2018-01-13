1,5 тысячи иностранцев не пустят на Украину из-за поездок в Крым

Из-за поездок в Крым Госпогранслужба Украины не пропустит на территорию Украины более 1,5 тысяч иностранных граждан. Среди тех, кому запрещен въезд, – более ста деятелей культуры и артистов.

С начала 2018 года службу удалось выявить более 30 человек, посещавших Крым вопреки установленному Украиной порядку. Еще 810 человек под вопросом, передает "Интерфакс".

В 2014 году после референдума Крым вошел в состав России. Украина референдум не признала и считает Крым своей (но временно оккупированной) территорией. Страны ЕС и США расценивают действия России как аннексию и поэтому проводят санкционную политику.