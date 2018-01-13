Dragon отправился на Землю

Американский космический грузовик Dragon покинул Международную космическую станцию, и начал возвращение на Землю. Отстыковка корабля произошла в субботу, 13 января, в 12.58 по московскому времени, передает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию процесса, которую ведет сайт НАСА. Как ожидается, аппарат приводнится в Тихом океане приблизительно через шесть часов.

На сегодняшний день Dragon – единственный космический корабль, который способен доставлять грузы с МКС на Землю. Сейчас он должен привезти отработанные материалы, результаты научных экспериментов, в том числе 20 живых лабораторных мышей, на которых ученые изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани, а также образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения – в общей сложности почти две тонны груза.

Dragon находился на МКС с МКС 17 декабря прошлого года.