Чеченские депутаты призвали спасти мир от Трампа

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в социальной сети Myilistori сообщил, что депутаты республики считают президента США Дональда Трампа опасностью для мира на Земле.

Народные представители просят мировое сообщество в лице ООН и ВОЗ препятствовать деятельности президента США, пишет РИА Новости.

"Остановите Дональда Трампа! Если этот шоумен и дальше будет стоять во главе США, весь мир может быть ввергнут в пучину войны", — написал спикер.

Даудов считает администрацию Белого дома причастной к вооружению террористических группировок, в том числе в Сирии. "Исламское государство" (организация запрещена в РФ) было "вскормлено" Штатами, уверен спикер.

Как написал Даудов, "экспорт демократии из США" принес неисчислимые бедствия народам Ливии, Ирака, Афганистана, Йемена и Украины.

Лучшим лекарством для Трампа спикер назвал американскую военную базу Гуантанамо на Кубе. "Если верить Госдепу, там просто райские условия. Почему бы не направить туда того, кто эти условия создал", — заключил спикер.