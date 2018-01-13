Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 января 201821:20

Глобусы с "правильным" Крымом начали продавать во Франции

Читайте нас в Telegram

Во Франции поступили в продажу глобусы, на которых полуостров Крым включен в состав России, передает канал "Россия 24". Они пользуются большим спросом, но правильная версия огорчила одну из покупательниц - первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирену Карпа.

Она решила, что это происки России, но глобус изготовлен по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

Блоггеры уже посоветовали украинскому дипломату смириться с тем, что Крым — это часть России.

Коротко

00:07

Ложная ракетная тревога на Гавайях: начато расследование, Трамп в курсе

21:16

Взрыв в Подольске: погибли двое

20:30

"Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом в истории

20:27

Отравление в кадетской школе Люберец: пострадали 29 детей и трое взрослых

19:21

На улицы Вены вышли 20 тысяч противников нового кабмина

19:15

Конгресс призвали отобрать у Трампа красную кнопку

18:53

Цепи и замок: радикалы заблокировали Российский центр науки и культуры в Киеве

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ложная ракетная тревога на Гавайях: начато расследование, Трамп в курсе

Ложная ракетная тревога на Гавайях: начато расследование, Трамп в курсе

30 минут назад
Романенко: военная техника из Крыма может быть заминирована

Романенко: военная техника из Крыма может быть заминирована

2 часа назад
Взрыв в Подольске: погибли двое

Взрыв в Подольске: погибли двое

3 часа назад
"Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом в истории

"Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом в истории

3 часа назад
Получивший ранение в голову стрелок Давыдов скончался в больнице

Получивший ранение в голову стрелок Давыдов скончался в больнице

4 часа назад
"Лидеры России": конкуренция и жесточайший отбор

"Лидеры России": конкуренция и жесточайший отбор

2 часа назад
Российские военные в Сирии призвали прекратить бои в Восточной Гуте

Российские военные в Сирии призвали прекратить бои в Восточной Гуте

2 часа назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

10.01.2018 12:34
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Прокуратура заинтересовалась высадкой школьницы из автобуса на мороз

Прокуратура заинтересовалась высадкой школьницы из автобуса на мороз

4 часа назад
Глобусы с "правильным" Крымом начали продавать во Франции

Глобусы с "правильным" Крымом начали продавать во Франции

3 часа назад
Жителей Гавайев напугали сообщением о ракетной угрозе

Жителей Гавайев напугали сообщением о ракетной угрозе

1 час назад
Эрдоган пригрозил сирийским курдам военной операцией

Эрдоган пригрозил сирийским курдам военной операцией

4 часа назад
Электричка насмерть задавила мужчину в Подмосковье

Электричка насмерть задавила мужчину в Подмосковье

3 часа назад
Отравление в кадетской школе Люберец: пострадали 29 детей и трое взрослых

Отравление в кадетской школе Люберец: пострадали 29 детей и трое взрослых

4 часа назад
Олимпийский чемпион по гандболу Лавров уволен с работы за прогулы

Олимпийский чемпион по гандболу Лавров уволен с работы за прогулы

3 часа назад
"Реал" снова проиграл, отставание от "Барселоны" – 16 очков

"Реал" снова проиграл, отставание от "Барселоны" – 16 очков

3 часа назад
Dragon приводнился в Тихом океане

Dragon приводнился в Тихом океане

4 часа назад
Земан готов к дебатам с Драгошем и второму туру

Земан готов к дебатам с Драгошем и второму туру

4 часа назад
На улицы Вены вышли 20 тысяч противников нового кабмина

На улицы Вены вышли 20 тысяч противников нового кабмина

5 часов назад
Эсминец Carney покинул Черное море

Эсминец Carney покинул Черное море

5 часов назад
Конгресс призвали отобрать у Трампа красную кнопку

Конгресс призвали отобрать у Трампа красную кнопку

5 часов назад
Убийство 59 человек: Пэддок тестировал разное оружие и оптику

Убийство 59 человек: Пэддок тестировал разное оружие и оптику

5 часов назад
"Спартак" извинился за скандальный пост в "Твиттере"

"Спартак" извинился за скандальный пост в "Твиттере"

5 часов назад
Цепи и замок: радикалы заблокировали Российский центр науки и культуры в Киеве

Цепи и замок: радикалы заблокировали Российский центр науки и культуры в Киеве

5 часов назад
Штаб Путина собрал более полумиллиона подписей

Штаб Путина собрал более полумиллиона подписей

5 часов назад
Мужчина, спрыгнувший на пути московского метро, получил ожоги трех степеней

Мужчина, спрыгнувший на пути московского метро, получил ожоги трех степеней

5 часов назад
Виктор Ан завоевал серебро на чемпионате Европы по шорт-треку

Виктор Ан завоевал серебро на чемпионате Европы по шорт-треку

5 часов назад
Украинцы сдают полиции любителей российской музыки

Украинцы сдают полиции любителей российской музыки

6 часов назад
Украинские снайперы обстреляли донбасских дачников

Украинские снайперы обстреляли донбасских дачников

6 часов назад
Российские гандболисты победили финнов в отборочном матче чемпионата мира

Российские гандболисты победили финнов в отборочном матче чемпионата мира

6 часов назад
На багет Макрона в ЛДПР ответили пельменями

На багет Макрона в ЛДПР ответили пельменями

6 часов назад
В Туле нашли свалку опасных химикатов

В Туле нашли свалку опасных химикатов

6 часов назад
Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафете

Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафете

6 часов назад
Полицейский спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым в США

Полицейский спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым в США

7 часов назад
"Белые пендрагоны" сорвали выступление "напыщенного хлыща" Хана

"Белые пендрагоны" сорвали выступление "напыщенного хлыща" Хана

7 часов назад
Украинские полицейские усилят работу на КПП на границе с Крымом

Украинские полицейские усилят работу на КПП на границе с Крымом

7 часов назад
Теннисист Медведев: было очень тяжело, но я справился

Теннисист Медведев: было очень тяжело, но я справился

7 часов назад
Чеченские депутаты призвали спасти мир от Трампа

Чеченские депутаты призвали спасти мир от Трампа

7 часов назад
Washington Post отметилась восхвалением террористов

Washington Post отметилась восхвалением террористов

7 часов назад
Митрополит Иларион рассказал о половой трагедии Европы

Митрополит Иларион рассказал о половой трагедии Европы

7 часов назад
Елистратов стал вторым на чемпионате Европы по шорт-треку

Елистратов стал вторым на чемпионате Европы по шорт-треку

7 часов назад
Накормили сальмонеллой в кафе: число пострадавших возросло до 82

Накормили сальмонеллой в кафе: число пострадавших возросло до 82

8 часов назад
Погибший и пострадавшие: ДТП в Челябинской области попало на видео

Погибший и пострадавшие: ДТП в Челябинской области попало на видео

8 часов назад
Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре года

Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре года

8 часов назад
Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс

Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс

9 часов назад
Россия пересмотрит военное планирование, если Швеция войдет в НАТО

Россия пересмотрит военное планирование, если Швеция войдет в НАТО

9 часов назад
Пресс-служба Белого дома и журналисты перешли на нецензурную брань

Пресс-служба Белого дома и журналисты перешли на нецензурную брань

9 часов назад
1,5 тысячи иностранцев не пустят на Украину из-за поездок в Крым

1,5 тысячи иностранцев не пустят на Украину из-за поездок в Крым

9 часов назад
Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

10 часов назад
"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

11.01.2018 21:40
Еженедельная программа Вести.net от 13 января 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 января 2018 года

13 часов назад
Новое лекарство поможет похудеть без диет

Новое лекарство поможет похудеть без диет

13 часов назад
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года

Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года

14 часов назад