Глобусы с "правильным" Крымом начали продавать во Франции

Во Франции поступили в продажу глобусы, на которых полуостров Крым включен в состав России, передает канал "Россия 24". Они пользуются большим спросом, но правильная версия огорчила одну из покупательниц - первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирену Карпа.

Она решила, что это происки России, но глобус изготовлен по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

Блоггеры уже посоветовали украинскому дипломату смириться с тем, что Крым — это часть России.