Олимпийский чемпион по гандболу Лавров уволен с работы за прогулы

Трехкратный олимпийский чемпион по гандболу в составе сборных СССР и России по гандболу Андрей Лавров уволен с поста первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР). Как сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин, такое решение было принято из-за прогулов.

На свой пост Лавров был избран в феврале 2011 года. "Я уволен по статье. Вопросы к Воронину. Два дня я уже не являюсь никем, они решили, что я никто, — заявил Лавров, которого цитирует РИА Новости. — Ну, будем доказывать. Что случилось? Да много что случилось, не хочу распространяться".

"Не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича Лаврова перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло за прогулы", — сообщил Воронин.

Лавров в составе сборной СССР выигрывал Олимпиады в 1988 и 1992 годах, в составе сборной России – в 2000 году. Кроме того, в 2004-м он стал бронзовым призером Игр. Также в активе Лаврова два золота и два серебра чемпионатов мира, золото и два серебра чемпионатов Европы. Лавров является заслуженным мастером спорта России и СССР.