В подмосковном Дмитрове завершился молодежный чемпионат мира среди женских команд для игроков не старше 18 лет. В финальном матче сборная США разгромила команду Швеции со счетом 9:3.

В составе победительниц по две шайбы забросили Кейтлин Кнолл (7-я и 36-я минуты), Бритта Керл (20-я и 24-я), Доминика Питри (21-я и 25-я) и Эбигейл Мерфи (22-я и 26-я), еще один гол на счету Кейси О'Брайен (11-я). У шведок отличились Тия Йоханссон (2-я), Дженни Антонссон (42-я) и Лина Юнгблом (49-я). Американские хоккеистки выиграли молодежный чемпионат мира в седьмой раз. По этому показателю они опережают канадок, в активе которых четыре победы. Другим сборным выиграть турнир не удавалось.

Радость американских хоккеисток после победы:

Сборная России ранее провела матч за третье место, в котором проиграла канадкам со счетом 1:5. Российские хоккеистки дважды завоевывали бронзовые медали турнира (в 2015 и 2017 годах).