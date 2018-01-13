Порошенко уверен в светлом будущем украинского кинематографа

Благодаря государственному финансированию на Украине будут снимать более 120 фильмов в год, надеется президент Петр Порошенко.

"Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Закон о господдержке отечественного кинематографа Верховная Рада Украины приняла в сентябре 2016 года. Согласно этому документы, финансовую поддержку украинскому кино и сериалам должны оказывать местные бюджеты. По замыслу авторов закона, такие меры позволят увеличить долю отечественных фильмов в кассовых сборах страны с нынешних 2,5 процента до 25 процентов, передает РИА Новости.