Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе "Дакара" и сохранил лидерство

В Южной Америке продолжается престижный ралли-марафон "Дакар". Седьмой этап ралли-рейда проходил по территории Боливии. В зачете грузовиков российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева показал третье время.

На спецучастке длиной 425 км Николаев отстал от победителя — голландца Тони ван Генугтена на "Ивеко" — на 4 минуты 54 секунды. Голландский экипаж показал итоговое время — 4 часа 10 минут 40 секунд. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра также на "Ивеко" (отставание – 2 минуты 1 секунда).

В генеральной классификации Николаев сохранил свое лидерство. Вторым идет экипаж Вильягры, который отстает от россиян на 49 минут 47 секунд. Третье место занимает белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (отставание – 2 часа 49 минут 8 секунд).