Третьяк: Санкт-Петербург поборется за проведение чемпионата мира-2024

Взрослый чемпионат мира по хоккею среди мужских команд в 2024 году может пройти в Санкт-Петербурге. Федерация хоккея России постарается этого добиться. Об этом заявил глава ФХР Владислав Третьяк. Ранее город уже принимал турнир в 2000 году, в 2016-м был хозяином чемпионата мира вместе с Москвой.

"Как известно, юношеский чемпионат мира в этом году будет проходить в Челябинске и Магнитогорске. И еще мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, там строится еще один стадион, улучшается инфраструктура, — сказал Третьяк, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФХР. — Предпосылки есть, постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел у нас".

Напомним, ранее в подмосковном Дмитрове завершился молодежный чемпионат мира среди женских команд. Победила сборная США, российская команда стала четвертой.