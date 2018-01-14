ДТП в Бразилии: 13 человек погибли, 39 ранены

В результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс 13 человек погибли, 39 получили травмы разной степени тяжести. Спасательная служба штата сообщила, что состояние большей части пострадавших у медиков не вызывает опасений.

По данным полиции, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль, перевозивший бумагу, которая в результате начавшегося пожара загорелась, передает РИА Новости.

Полиция перекрыла движение в обоих направлениях оживленного шоссе, ведущего в город Белу-Оризонти.