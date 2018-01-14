Павленский объяснил поджог Банка Франции

Художник Петр Павленский наконец объяснил, зачем в прошлом году поджег Банк Франции. Из тюрьмы он отправил письмо галеристу Марату Гельману, которое опубликовано в Facebook.

По словам Павленского, банк является "символом оккупации Парижа". Скандально известный художник заявил, что эта организация заняла место Бастилии, с чем нельзя смириться, передает телеканал "Россия 24".

В России Петр Павленский прославился рядом эпатажных акций: зашивал себе рот и наносил себе другие травмы, а также поджег здание ФСБ на Мясницкой улице. На него завели уголовное дело после избиения актера театра документальной пьесы Театр.doc. Весной 2017 года он переехал во Францию, попросив там политическое убежище.