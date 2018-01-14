В Сирии возродилась спортивная жизнь

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Конфликт в Сирии 2 часа назад
В Сирии возродилась спортивная жизньЧитайте нас в Telegram
Стадион в Латакии, где в годы войны размещались тысячи беженцев, возвращается к мирной жизни. На главной футбольной арене уже встретились профессиональные команды, а на крытых площадках готовят будущих олимпийцев. Как собираются восстановить один из самых крупных в регионе спорт-комплексов?
Пас, подкат, нарушение правил... В Латакии — настоящий праздник футбола. Первый товарищеский матч за время войны. На поле местный клуб "Нади Хутын" и столичные гости "Аль Кисва".
Футболист ФК "Аль Кисва" Халед Ляхам очень рад играть на стадионе впервые за долгие годы. "Пусть мы и на выездном матче, но чувствуем себя как дома. Пусть сегодня победит дружба", — сказал он.
Игрок ФК "Нади Хутын" Эйман Аккель поблагодарил Россию за вклад в борьбу с терроризмом. И пожелал российской футбольной сборной только победы на домашнем чемпионате мира в этом году.
И пусть на трибунах далеко не аншлаг, но зато как болеют... Жители Латакии и сами забыли, как выглядят эти трибуны. Стадион, да и весь спортгородок имени Хафеза Асада, во время борьбы с террористами был домом для беженцев со всей страны.
Этот спорткомплекс — крупнейший во всей Сирии. Был построен специально для Средиземноморских игр 1987 года. Во время войны здесь находился лагерь беженцев для 12 тысяч человек. Сейчас, когда людей расселили, здесь вновь проходят спортивные состязания.
После вынужденного простоя спорткомплекс заметно обветшал. Денег на ремонт пока нет. Но это не мешает сотням сирийских атлетов стремиться быть выше, быстрее, сильнее.
В бассейне тренируются юные пловцы. А на боксерском ринге — бой в легком весе. Кстати, это не тренировочный спарринг. Спортсмены из Латакии проходят отбор на чемпионат Сирии. Он пройдет в этих стенах уже в конце месяца.
"Это был прекрасный бой. Очень сильный соперник. Но мне удалось победить его. И я надеюсь, что теперь достойно выступлю на чемпионате страны", — рассказал боксер Джофар Аасад.
В планах спортивных функционеров сделать комплекс главной тренировочной базой для всех сборных команд Сирии. Ремонт обещают сделать.
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