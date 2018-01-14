В Британии сожгли латвийца, воевавшего за Киев в Донбассе

На британском острове Гернси найден сожженный автомобиль, на переднем сиденье которого полиция обнаружила останки, предположительно человеческие. Одновременно сообщается, что полиция Гернси ведет розыск 33-летнего местного жителя, выходца из Латвии Микуса Альпса.



В комментариях к сообщению на странице полиции Гернси в "Фейсбуке" звучат версии, что Альпс, ранее предположительно воевавший в Донбассе на стороне украинских силовиков, позднее неоднократно получал угрозы за содействие своим бывшим сослуживцам и теперь был убит и сожжен в машине, найденной полицией.

В последнее время он якобы помогал украинским добровольческим формированиям, воюющим в Донбассе на стороне Киева, поставляя им подержанные автомобили и амуницию. Официально пока сообщается лишь, что полиции нужно провести дальнейшие исследования, чтобы определить, являются ли обнаруженные в сгоревшей машине останки человеческими.