Иран объявил погибшей команду сгоревшего танкера

Власти Ирана признали гибель всей команды нефтеналивного танкера. Об этом сообщили СМИ страны. В списке погибших — 32 человека: 30 граждан Ирана и двое из Бангладеш, уточняет "Россия 24".

Неделю назад судно столкнулось с сухогрузом из Гонконга в Восточно-Китайском море. При этом, китайский грузовик не пострадал, а на танкере начался пожар, который продолжался всю последнюю неделю. Китайские спасатели все это время вели поиски иранских моряков, они даже поднимались на борт горящего корабля, однако не смогли никого спасти.