Гданьск: машину закидали камнями, когда россиянка сажала в нее ребенка

Машину с калининградцами закидали камнями в польском Гданьске.

Дежурный консул генерального консульства России в Гданьске Ванда Калюжная сообщила, что в автомобиль жительницы Калининграда Екатерины Молодцовой бросили камень с верхнего этажа, когда ее мать сажала ребенка в машину. Заднее стекло в итоге разбито.

Сама Молодцова написала о происшествии Facebook и указала, что полиция общалась только на польском языке и долго проверяла документы россиян. Женщина не сможет доехать до дома без стекла и задержится в Польше.