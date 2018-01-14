Сани. Россиянин Павличенко финишировал вторым на этапе Кубка мира

Российский саночник Семен Павличенко показал второй результат на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе. Время россиянина по итогам двух попыток составило 1 минута 25,858 секунды.

Опередил Павличенко лишь немецкий саночник Феликс Лох, показавший время 1 минута 25,591 секунды. На третьей строчке расположился еще один представитель Германии Анди Лангехан (1.25,886).

Также отметим, что пятая строчка осталась за спортсменом из России Романом Репиловым, который шел вторым после первого заезда, но в итоге опустился на три позиции.

Следующий этап Кубка мира состоится 20 и 21 января в Лиллехаммере (Норвегия).