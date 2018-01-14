Московскую девятиэтажку успешно потушили

Пожарные потушили огонь в девятиэтажном административном здании в Москве. Пожар начался в доме на 3-й Мытищинской улице в офисе на восьмом этаже.

Пришлось эвакуировать около сотни человек, пишет ТАСС. Огонь уничтожил около 30 квадратных метров офиса. Раненых и пострадавших нет. В числе контор, арендующих площади офис-центре, есть фотостудия.