Путин пообещал стимулировать экспорт

Тверская область развивается и ищет новые точки роста. Недавно в этом лично убедился президент Путин на Тверском вагоностроительном заводе. Еще несколько лет назад предприятие было в плачевном состоянии. Сейчас налажено производство современных вагонов, хороша и прибыль.

Последние проверки перед отправкой на линию. Новый трамвай еще в цехе, но уже со дня на день будет ходить по столичному маршруту "№17" — от Медведково до Останкино. В столице уже больше сотни таких современных трамваев.

Для тверских вагоностроителей это — новое направление. Низкопольные, чтобы удобнее заходить, трамваи — с кондиционерами, вместо зеркал — камеры. Уже колесят по Москве, Петербургу и Ростову. В самой Твери мимо проходной, правда, все больше старенькие чешские ходят, но и здесь со временем парк обновят.

Еще одна новинка предприятия, у которой все шансы стать флагманом. "Электропоезд городского типа. Он приспособлен для перемещения на короткие расстояния. С высоким ускорением", — рассказал Григорий Монанков, директор по производству Тверского вагоностроительного завода.

Электропоезд нового поколения "Иволга". В перспективе сможет разгоняться до 250 километров в час. Упор и на комфорт, и на безопасность. Под кожухом — так называемый крэш-модуль. При столкновении поглощает силу удара. Два таких состава уже курсируют от станции "Киевская" до Ново-Переделкино.

А ведь еще не так давно — в 2009-м — Тверской вагоностроительный едва не сошел с рельсов. Мировой финансовый кризис лишил предприятие заказов. Рабочих перевели на трехдневку. В полтора раза урезали зарплаты. Да и самих сотрудников ждали массовые увольнения. Чтобы поддержать трудовой коллектив, в Тверь тогда приехал Путин. Непростой разговор и так нужное тогда решение: трехмиллиардный транш РЖД на обновление состава. Благодаря той помощи государства сегодня предприятие не узнать. И настроения в цехах совсем другие.

"Заказов больше, народ набрали, есть уверенность в завтрашнем дне, что будем работать. Часть оборудования работает в три смены", — признаются рабочие.

"С 2009 года, когда я здесь был в прошлый раз, многое изменилось. Правда, у вас был сложный период с 2000 года. Предприятие работало с убытком почти в 200 миллионов. А в прошлом году уже прибыль чистая поставила более полумиллиарда. Это очень хороший показатель. И темп набран очень хороший", — отметил Владимир Путин.

Новые стандарты качества и комфорта. И, конечно, современные двухэтажные вагоны. Такими сегодня уже никого не удивишь. А ведь технические решения на заводе, которому в этом году исполнится 120 лет, еще в советское время были по-настоящему прорывными и мирового уровня. Отчаянный эксперимент 70-х. Поезд с реактивными двигателями от Як-40. Те наработки и сегодня актуальны.

Логотип Тверского вагоностроительного хорошо знаком не только российским пассажирам. Его вагоны — часть большого контракта для египетских железных дорог. Фирменную символику уже нанесли. Вагоны готовы к отправке, но сначала должны пройти испытания.

Экспорт — рассказал рабочим Путин — тоже будут стимулировать. Зарубежных покупателей — даже кредитовать. Но спрашивали президента рабочие и о том, что актуально для всех россиян: когда минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом?

"У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это будет постоянно индексироваться. И с этого момента уже МРОТ не должен опускаться ниже, чем прожиточный минимум", — заявил глава государства.

На самом заводе зарплаты сейчас выше средней по области. И те, кто в свое время ушел отсюда, теперь стараются вернуться.

Для полумиллионной Твери это предприятие едва ли не градообразующее. Вот и просили Путина сотрудники завода не только для себя — для города, где попасть с одного берега Волги на другой в часы пик непросто. Старые мосты встают в пробках. Скоро комиссия представит проект и смету нового моста. Губернатор уже знает.

Большое внимание и к подготовке молодых специалистов. Олег Захаров, начальник учебного центра Тверского вагоностроительного завода, спрашивал об этом Путина еще в 2009-м. Он и сам тогда только пришел сюда молодым инженером. Сегодня — говорит — отношение к рабочим специальностям уже совсем другое.

"Сейчас наконец-то это понимание начинает четко формироваться, что именно тот человек, который руками создает какой-то реальный продукт, ценность, он и нужен нашей стране, нашей экономике, потому что именно такие люди, как он, своими руками будут создавать продукцию, которая будет двигать нашу экономику и развитие нашей страны вперед", — уверен Захаров.

Свет в конце тоннеля здесь уже давно появился. Теперь производство только набирает скорость и обороты.