Южно-Китайское море загорелось после крушения иранского танкера. Видео

От потерпевшего крушение иранского танкера на поверхности Южно-Китайского море осталось пятно нефтепродуктов, на которое перешел огонь со сгоревшего, взорвавшего и затонувшего судна. Видео пожара опубликовал RT.

ЧП произошло 6 января, когда танкер столкнулся с сухогрузом. Команда иранского корабля, транспортировавшего 136 тысяч тонн газового конденсата, признана погибшей.