Камаз Дмитрия Сотникова победил на этапе "Дакара"

В Южной Америке продолжается ралли-рейд "Дакар". Российский экипаж команды "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова победил восьмом этапе.

Экипаж Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе многодневки, проходившего по территории Боливии. Спецучасток 380 км грузовик Сотникова преодолел за 4 часа 23 минуты 32 секунды. На втором месте аргентинец Фернандо Вильягра, представляющий "Ивеко". На третьем и четвертом местах два экипажа "Камаз-мастер" – Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева.

После восьми этапов лидирует Эдуард Николаев. Вильягра проигрывает лидеру 46 минут 25 секунд.