Нападение на пермскую школу. Пострадали пять учеников и учитель

В Перми совершено нападение на школу № 127.

Первоначально сообщалось, что в понедельник утром в здание ворвались двое мужчин в масках и с ножами. После нападения начался пожар.

Вместе с тем, по информации Telegram-канала Mash, в школе произошла массовая драка. Двое учеников, вооруженных ножами, решили выяснить отношения. Одноклассники их попытались разнять.

Точных данных о пострадавших пока нет. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство территориальной безопасности края, ранения получили пять учеников и учитель. По другой информации, пострадали восемь человек. По словам очевидцев, при нападении пострадали учитель и ученики 4Б класса. Учитель получил серьезное ранение в шею.

Школьники были эвакуированы из здания в расположенный поблизости торговый центр. По предварительным данным, нападавшие задержаны.