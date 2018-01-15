Россиянка Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open

В австралийском Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир "Большого шлема" Australian Open. В первый игровой день дебютировали и российские теннисисты.

В частности, в женской сетке свой матч против украинки Катерины Козловой провела Анастасия Павлюченкова. Россиянка смогла пробиться во второй круг соревнования, одержав победу в трех сетах – 3:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В следующем поединке 18-я ракетка мира встретится с победителем пары Виктория Голубич (Швейцария) – Катерина Бондаренко (Украина).

Ранее турнир покинули россияне Екатерина Макарова и Михаил Южный, которые проиграли в первом же круге своим соперникам.