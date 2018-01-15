Лавров: мы уважаем целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму

Россия уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. Что касается юридических аспектов этого вопроса, ими должны заниматься юристы, добавил он.

Лавров также сказал, что считает ошибкой трактовку украинского кризиса через призму противостояния России и Запада. Тему Украины искусственно масштабируют.

Если бы страны Запада перестали рассматривать украинский кризис через призму "противостояния "авторитарной" России и "либерального" Запада", сконцентрировавшись вместо этого на минских договоренностях, где все написано "предельно ясно, предельно четко и какому-либо двойному толкованию не подлежит", кризис на Украине был бы давно урегулирован.

Отказ от политизированной трактовки, по словам министра, позволил бы Западу "отойти от бездумной, безоглядной поддержки линии, которую ведет официальный Киев на срыв своих обязательств по минским договоренностям".