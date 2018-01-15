Эксперт: по состоянию Коукаловой много вопросов

После того, как обладательница биатлонного Кубка мира чешка Габриэла Коукалова подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2018 из-за травмы, эксперты высказали сомнение в том, что к такому решению могли привести проблемы с икроножными мышцами.

Напомни, что основная версия досрочного завершения сезона знаменитой чешки – именно затянувшееся лечение икроножных мышц. Но, например, экс-биатлонист сборной Австрии, работающий главврачом ведущего медицинского центра Revital Aspach Гюнтер Бек сомневается, что традиционное лечение подобных травм может занять столь много времени.

"Поскольку я не связан с чешкой командой, то не располагаю деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями, – отметил Бек в беседе с корреспондентом Sportbox.Ru. – Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени".

Бек говорит, что с медицинской точки зрения у него много вопросов о том, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову: "Или же есть что-то ещё, о чём нам не сообщают. И мне, как врачу, сложно понять, как можно получить шанс на восстановление без применения терапевтических методов лечения".

Известно, что Коукалова много лет тренировалась в составе мужской сборной. Но Бек высказал предположение, что к проблемам с мышцами привели излишне интенсивные тренировки: "Я не думаю, что дело в том, с кем спортсмен тренируется. Вопрос в интенсивности работы. Можно проводить высокоинтенсивные тренировки и самостоятельно, но если появляются признаки превышения объёма тренировок, это отражается на физическом состоянии. Мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами".

Стоит также сказать, что в прессе появились сообщения, что ранее у Коукаловой на протяжении нескольких лет были терапевтические разрешения на использование для лечения препаратов, включенных в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. А в этом году она их не получила от Международного союза биатлонистов и именно поэтому имеет проблемы как со здоровьем, так и с результатами.