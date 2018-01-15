В заброшенном подмосковном пионерлагере разливали поддельное виски

В Щелковском районе Московской области ликвидировано подпольное производство виски.

Цех располагался на территории заброшенного пионерского лагеря "Искра". Там находилась кустарная линия розлива, стеклотара, а также более 15 тысяч бутылок виски без маркировки. Все это было арестовано. Как сообщает "Интерфакс", проверку проводили сотрудники Росалкогольрегулирования при поддержке силовых структур.

В прошлом году из оборота было изъято 9 миллионов литров поддельного алкоголя. Власти намерены ужесточить правила торговли спиртным.