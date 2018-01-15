В китайском цирке тигр со львом набросились на лошадь

Тигр и лев напали на лошадь во время репетиции циркового представления, но дрессировщикам удалось отогнать хищников, прежде чем они нанесли лошади серьезные травмы. Инцидент сняли на видео.

ЧП произошло в четверг, 11 января, в городе Цанчжоу в провинции Хэбэй на востоке Китая.

На кадрах видно, как хищники кидаются на лошадь, а дрессировщики бьют их кнутами и пытаются отогнать от жертвы. После непродолжительной борьбы они все же отпускают потенциальную добычу и возвращаются в свои клетки.

Как сообщают местные СМИ, хищники атаковали лошадь после того, как она внезапно ударила льва.

В результате ЧП лошадь получила только травмы кожи, больше никто не пострадал.