Президент России и премьер Италии обсудили ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонный переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Темами беседы стали ситуация в Ливии и на Украине, а также сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.

"Проведен обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе с учетом председательства Италии в ОБСЕ в текущем году. Уделено также внимание урегулированию ситуации в Ливии и внутриукраинскому кризису", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Стороны также отметили, что фестиваль "Русские сезоны", открывшийся в Италии 14 января, будет способствовать расширению дружеских связей между двумя странами.