Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП с пьяным водителем в Кыргызстане

Один человек пострадал в лобовом столкновении Hyundai Getz и BMW с пьяным водителем за рулем. ДТП попало в объектив видеорегистратора водителя, который ехал позади Hyundai и стал третьим участником аварии.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, на улице Куттубаева в Бишкеке.

На кадрах видно, как в автомобиль Hyundai, который ехал перед владельцем регистратора, на скорости врезается другая машина. Видно, что у корейского автомобиля пробито лобовое стекло. Затем машины отбрасывает на авто с регистратором.

"Пострадал пассажир Getz, он пробил головой лобовое стекло — это можно увидеть на записи. Сейчас мужчина в реанимации. Мою машину тоже задело — разбит бампер. За рулем BWM был очень пьяный молодой человек, ехал куда-то вместе с девушкой. Даже не извинился перед нами. Позже стал говорить, что машиной управлял не он", — рассказал Sputnik Кыргызстан владелец видеорегистратора.

По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии опьянения.