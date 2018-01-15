Появилось видео обрушения балкона фондовой биржи в Джакарте

Около 80 человек пострадали в результате обрушения этажа на фондовой бирже в Джакарте. Трагический инцидент попал в объективы камер наблюдения.

ЧП произошло около 12:00 по местному времени в понедельник, 15 января, в здании фондовой биржи в Джакарте.

На кадрах видно, как балкон с людьми неожиданно рушится.

По сообщению Daily Mail, при обрушении пострадали около 80 человек. Среди них были студенты из города Палембанг на Суматре, они были в здании на экскурсии.