Из электрички Москва - Петушки эвакуировали тысячу человек

Пережог контактного провода около станции Кусково привел к остановке электропоезда, следовавшего рейсом Москва — Петушки, угрозы жизни пассажирам нет.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что разрыв провода произошел на перегоне Кусково — Чухлинка, возгорания не было.

Электричка была остановлена рядом со станцией Кусково на востоке Москвы.

На месте ЧП работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС, помогающие, в частности, пассажирам дойти до платформы станции.

В ходе эвакуации вагоны покинули примерно тысяча человек.