Из-за обрыва провода электрички на Горьковском направлении задерживаются

По техническим причинам с задержками следуют электрички Горьковского направления Московской железной дороги. Пассажиров предупреждают об отмене некоторых электропоездов на участке Курский вокзал — Железнодорожная.

Причиной затруднения на железной дороге стало повреждение контактного провода на участке Москва-Реутово на пути в сторону области, сообщает РИА Новости. Пассажиры из электрички были эвакуированы. Около тысячи пассажиров электрички "Москва-Петушки" были доставлены на станцию Кусково.

При этом Центральная пригородная пассажирская компания подчеркнула, что возгорания в электричке при этом не было. Компания приносит свои извинения за возможные неудобства. Кроме того, при планировании поездок рекомендуется следить за изменениями в расписании. В пути было остановлено сразу четыре состава.

Движение пригородных поездов с Курского вокзала организовано по временной схеме. Поезда следуют по третьему пути. При этом они проходят без остановки станции "Серп и молот", Карачарово, Чухлинка и Кусково.

На место обрыва контактного провода оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления движения.