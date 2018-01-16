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Экология 3 часа назад
Роборебёнок показал, сколько биомусора вдыхают дети, ползая по коврам
Детский организм не так хорошо справляется с "пыльной бурей", как взрослый, но, может быть, именно "обучение" в детстве делает сильными взрослых?
Фото Global Look Press.
Неокрепший детский иммунитет постоянно учится отбиваться от атак извне: в первые годы жизни малыши буквально не покидают зону риска.
Американские и финские исследователи решили обратить внимание родителей на очень важную проблему – чистоту полов. Известно, что даже регулярные генеральные уборки не могут обеспечить абсолютную стерильность комнат. На полу в домах и квартирах скапливаются чудовищные запасы не только грязи, но и биомусора – бактерий, пыльцы и грибковых спор, частичек кожи и так далее. Когда малыш ползает по полу, он вдыхает все эти отложения.
Большинство родителей, чтобы обезопасить ребёнка, кладут на пол ковровое покрытие. Парадокс в том, что от него-то как раз и исходит основная угроза: на коврах-"пылесборниках" скапливается намного больше токсичных частиц.
Но так ли это опасно на самом деле? Исследователи из Университета Пердью (США) советуют не торопиться убирать все ковры в доме. По их данным, тот факт, что малыш постоянно вдыхает так много различных частиц, необязательно является плохой новостью. Напротив, "ингаляции" из микробов и другого биомусора могут играть важнейшую роль для формирования иммунитета и защиты ребёнка от астмы и аллергических реакций в будущем.
Ведущий автор работы Брэндон Бур (Brandon Boor) и его команда решили изучить биологический материал, вдыхаемый ползающими детьми в течение первого года жизни. Ранее им удалось определить, сколько грязи и биоматериалов различного происхождения накапливается в воздухе и вдыхается взрослыми людьми в помещениях. Однако насчёт младенцев подобных данных ни у кого не было.
Чтобы изучить этот вопрос, учёные создали роботизированного ребёнка, умеющего ползать (напомним, что из всех млекопитающих только у людей рождаются дети, неспособные сразу после рождения освоить ходьбу на двух ногах).
Роборебёнка отправили ползать по пяти разным коврам, взятым из домов добровольцев (то есть биомусор был вполне себе реальным, его не моделировали). Пока робомалыш ползал, эксперты отмечали "зоны дыхания", брали в них пробы и проводили анализ всех частиц, содержащихся в воздухе.
Авторы поясняют: когда ребёнок ползёт по полу, его движения "тревожат" массу частиц и бактерий – те, что уже успели осесть на ковёр, слегка поднимаются в воздух и оказываются как раз там, где расположены рот и нос малыша.
В результате, по подсчётам специалистов, когда ребёнок ползает по ковру, он вдыхает в четыре раза больше биомусора, чем взрослый, просто идущий по тому же ковру (измерения соотнесены по размеру лёгких и концентрации веществ на килограмм тела).
"Мы использовали современную аэрозольную измерительную аппаратуру для отслеживания биологических частиц, парящих в воздухе вокруг младенца в режиме реального времени. Прибор использует лазеры, чтобы вызвать флуоресценцию биологического материала", — рассказывает Брэндон Бур.
По его словам, используя такую технологию, большинство бактериальный клеток, грибковых спор и частиц пыли можно легко отличить от небиологического материала. Команда финских микробиологов тем временем проводила ДНК-анализы собранных микроорганизмов.
Исследователи обнаружили, что концентрированное облако частиц образуется также вокруг подгузников, причём концентрации вокруг них могут быть в 20 раз больше, чем на более высоких уровнях в комнате.
Самое главное, что детский организм не так хорош в "блокировании" этой пыльной бури, как взрослый.
"У взрослых значительная часть биологических частиц остаётся в верхней дыхательной системе, в ноздрях и горле. Но очень маленькие дети чаще дышат через рот, и значительная часть биомусора осаждается в нижних дыхательных путях. Частицы попадают в самые глубокие области лёгких", — поясняет Бур.
Но всё-таки, по мнению его команды, вопрос о том, насколько вредно такое воздействие, остаётся открытым. Возможно, именно так всё и задумано природой, говорят авторы. Они, в том числе, ссылаются на работы британского эпидемиолога Дэвида Страчана (David Strachan), который ещё в конце 1980-х выдвинул "гипотезу гигиены" (hygiene hypothesis) и говорил о том, что слишком чистая среда может подавлять развитие иммунной системы.
Воздействие определённых бактериальных и грибковых видов, конечно, может привести к развитию астмы, говорит Бур. Однако многочисленные исследования показали, что, когда младенец подвергается воздействию очень большого разнообразия микробов в высокой концентрации, они, напротив, могут снижать вероятность развития заболеваний дыхательных путей, как бы бросая вызов иммунной системе и заставляя её вырабатывать стойкость, заключают специалисты.
Кстати, таким же свойством, как выяснилось, обладают некоторые кишечные бактерии.
Более подробно об исследовании вдыхаемого биомусора и жутковатом роботизированном помощнике авторов работы рассказывается в статье, опубликованной в издании Environmental Science & Technology.
Ранее также было доказано, что микробы, обнаруженные в домах, где живут собаки, стимулируют работу иммунной системы и спасают детей от астмы.
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