15 минут до гибели: жители Гавайев ощутили, что такое ядерная война

15 минут до гибели: жители Гавайев ощутили, что такое ядерная войнаЧитайте нас в Telegram
Власти американского штата Гавайи в спешном порядке изменили систему оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Причиной стал вчерашний инцидент, когда все жители островов получили СМС, в котором говорилось что в сторону Гавайев летит северокорейская баллистическая ракета и через 15 минут наступит ядерный апокалипсис.
"Если вы смотрите данное видео, это значит, что я не выжил — баллистическая ракета летит прямо на Гавайи", — говорит в видеоролике пожилой мужчина.
Сотни тысяч людей на Гавайах мысленно попрощались с жизнью, многие в панике звонили родным и близким — записывали им видеосообщения, чтобы сказать последнее прощай.
"Это было ужасно, очень страшно", — признается женщина.
На Гавайях все знают, что подлетное время ракеты из Северной Кореи составляет 12 минут. О том, что островам ничего не угрожает жители узнали лишь через 38 минут.
Все это время сотрудник гражданской обороны пытался исправить ошибку — это он включил оповещение, нажав не на ту кнопку. А вот кнопки, отправляющей на смартфоны сообщение о ложной тревоге, в системе просто не оказалось.
"Штат взял на себя ответственность. Они допустили ошибку. Мы надеемся, что они не допустят её повторения. Но дело в том, что люди на взводе", — заявил президент США Дональд Трамп.
"Но кто взвел этот курок, постоянно угрожая Северной Корее ударом? Это сам Трамп и его партия" — говорит актер Джим Керри, который момент ЧП был на Гавайях и тоже в мыслях уже расстался с жизнью.
"Я проснулся этим утром на Гавайях, и узнал, что жить мне осталось десять минут. Это была ложная тревога, но это было настоящее провидческое предупреждение. Если мы позволим этому человеку, который олицетворяет в себе одном целую Гоморру, и его порочному республиканскому Конгрессу продолжать настраивать против нас весь мир, нас ждут такие страдания, какие мы не сможем вообразить", — сообщил актер.
Кажется, впервые с окончания "холодной войны" в Америке вдруг осознали, насколько реальна угроза ядерной войны.
"Жители Гавайев платят за десятилетия провальных решений лидеров этой страны — таких, как неспособность договориться, чтобы защитить нас от подобных угроз. Я призываю президента Трампа без всяких условий сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном", — говорит Тулси Габбард, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи.
Она призвала главу государства начать переговоры с руководителем Северной Кореи безо всяких предварительных условий.
Тем, что он запросто поговорит с Ким Чен Ыном Трамп бравировал еще во время избирательной кампании. Но на посту президента об идее наладить диалог с КНДР больше не вспоминал.
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