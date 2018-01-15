Первый флагманский МФЦ протестировал Андрей Малахов

В столице появился первый флагманский МФЦ. От уже знакомых москвичам многофункциональных центров он отличается, прежде всего, расширенным набором услуг, режимом работы и скоростью обслуживания клиентов. Но это далеко не все. В чем преимущества нового офиса и почему его называют флагманским?

Многофункциональный центр нового типа — словно офис крупной корпорации. В интерьерах — строгий минимализм, прямые линии, стекло и яркие цвета. Самые востребованные населением услуги здесь предоставляют еще быстрее, чем раньше.

Как и в любом МФЦ, тут можно оформить почти все необходимые документы — от охотничьего билета до загранпаспорта. Ну, а кроме того, купить билеты в театр и кино, приобрести турпутевку. А предприниматели могут получить здесь консультации по любым вопросам налогообложения.

Тех, кто только собирается заняться малым бизнесом, здесь зарегистрируют и помогут стартовать. Подробнее об этом — Алексей Волгин, начальник отдела планирования и контроля деятельности центров услуг для бизнеса: "Это подбор помещений, это подготовка бизнес-планов, это расчет потенциальной прибыли на карте относительно района".

Впервые в МФЦ граждан принимают представители ГИБДД — даже осмотр автомобиля перед постановкой на учет будут проводить здесь же, на подземной парковке. "У нас по предварительной записи можно будет получить услугу по регистрации транспортного средства и получить регистрационный знак, — рассказывает руководитель МФЦ окружного значения ЦАО Владимир Шахматов. — В среднем, услуга занимает где-то около часа-полутора".

Такого тоже еще никогда не было: прямо в МФЦ, в отдельном кабинете измерят давление, проверят состав крови, изучат состояние сердца или сосудов. "И после обследования доктор составляет паспорт здоровья, дает рекомендации либо по здоровому образу жизни, либо, не дай Бог, если выявляются какие-то заболевания, направляет пациента к доктору", — поясняет главный врач поликлиники №68 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Кузенкова.

"Сегодня мы открываем еще один проект так называемого флагманского МФЦ, которые будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах, как здесь, в Сити, где проходят десятки тысяч людей, приезжая на работу, перемещаясь в офисы, торговые центры", — отметил мэр Москвы Cергей Собянин.

Среди первых посетителей — Андрей Малахов, он получил комплект документов на недавно родившегося сына. "Я впечатлен качеством и скоростью услуг, какие здесь предоставлены, — признается телеведущий. — И я думаю, что это место полюбится многим москвичам".

Пенсионерам полюбилось моментально. Многие уже давно записываются к врачу через Интернет. Но не все еще получается. Здесь помогут. Это называется "искренний сервис". В таком МФЦ можно получить и паспорт болельщика для посещения матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу, а уже с 1 февраля во всех без исключения центрах начнут оформление водительских удостоверений.

Сейчас в Москве действуют 127 многофункциональных центров, и в дополнение к ним, в каждом округе откроют так называемые флагманские. График работы у них будет несколько другой — не с 8 до 8, а с 10 утра и до 10 вечера.