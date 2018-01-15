Первый флагманский МФЦ протестировал Андрей Малахов

Первый флагманский МФЦ протестировал Андрей МалаховЧитайте нас в Telegram
В столице появился первый флагманский МФЦ. От уже знакомых москвичам многофункциональных центров он отличается, прежде всего, расширенным набором услуг, режимом работы и скоростью обслуживания клиентов. Но это далеко не все. В чем преимущества нового офиса и почему его называют флагманским?
Многофункциональный центр нового типа — словно офис крупной корпорации. В интерьерах — строгий минимализм, прямые линии, стекло и яркие цвета. Самые востребованные населением услуги здесь предоставляют еще быстрее, чем раньше.
Как и в любом МФЦ, тут можно оформить почти все необходимые документы — от охотничьего билета до загранпаспорта. Ну, а кроме того, купить билеты в театр и кино, приобрести турпутевку. А предприниматели могут получить здесь консультации по любым вопросам налогообложения.
Тех, кто только собирается заняться малым бизнесом, здесь зарегистрируют и помогут стартовать. Подробнее об этом — Алексей Волгин, начальник отдела планирования и контроля деятельности центров услуг для бизнеса: "Это подбор помещений, это подготовка бизнес-планов, это расчет потенциальной прибыли на карте относительно района".
Впервые в МФЦ граждан принимают представители ГИБДД — даже осмотр автомобиля перед постановкой на учет будут проводить здесь же, на подземной парковке. "У нас по предварительной записи можно будет получить услугу по регистрации транспортного средства и получить регистрационный знак, — рассказывает руководитель МФЦ окружного значения ЦАО Владимир Шахматов. — В среднем, услуга занимает где-то около часа-полутора".
Такого тоже еще никогда не было: прямо в МФЦ, в отдельном кабинете измерят давление, проверят состав крови, изучат состояние сердца или сосудов. "И после обследования доктор составляет паспорт здоровья, дает рекомендации либо по здоровому образу жизни, либо, не дай Бог, если выявляются какие-то заболевания, направляет пациента к доктору", — поясняет главный врач поликлиники №68 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Кузенкова.
"Сегодня мы открываем еще один проект так называемого флагманского МФЦ, которые будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах, как здесь, в Сити, где проходят десятки тысяч людей, приезжая на работу, перемещаясь в офисы, торговые центры", — отметил мэр Москвы Cергей Собянин.
Среди первых посетителей — Андрей Малахов, он получил комплект документов на недавно родившегося сына. "Я впечатлен качеством и скоростью услуг, какие здесь предоставлены, — признается телеведущий. — И я думаю, что это место полюбится многим москвичам".
Пенсионерам полюбилось моментально. Многие уже давно записываются к врачу через Интернет. Но не все еще получается. Здесь помогут. Это называется "искренний сервис". В таком МФЦ можно получить и паспорт болельщика для посещения матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу, а уже с 1 февраля во всех без исключения центрах начнут оформление водительских удостоверений.
Сейчас в Москве действуют 127 многофункциональных центров, и в дополнение к ним, в каждом округе откроют так называемые флагманские. График работы у них будет несколько другой — не с 8 до 8, а с 10 утра и до 10 вечера.
-
Все подробности о новом Mercedes-Benz G-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о "потерянной роскоши" Mercedes-Maybach
- Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8
- Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- В России назвали самые популярные модели за 2017 год
-
Путин сравнил тело Ленина с мощами святых
- Москва простилась с Михаилом Державиным
- Волонтеры случайно нашли под Курском замерзшего беглого раба
- Катрин Денев извинилась за свое письмо в защиту мужчин
- В Канаде запретили есть содержимое стиральных машин
- В зоопарке Торонто панды атаковали снеговика. Видео
-
Путин планирует новый бюджетный маневр
- Россияне отказались от валютной ипотеки
- Как Китай выиграл битву за юань
- Биткоину прогнозируют падение до $10 тыс.
- 10 компаний, доминирующих на рынке вооружений
-
Предвыборный сайт Путина начал работу
- Саакашвили подвёл Порошенко под госизмену
- Образец бюллетеня, встречи с избирателями и подписи: большой политический день
- Лавров обсудил с Киевом выполнение минских договорённостей
- ВЦИОМ: у российских избирателей нет "кровожадных запросов"
-
Пустыню засыпало снегом
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- Снегурочки по вызову: из сказочной героини - в горячую бестию
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
В Интернете не поддержали скандальную жену Аршавина
- Новогодняя Москва вошла в пятерку лучших мест для туризма
- Сбои GPS: навигаторы отбились от спутников
- Столичные подъезды оккупировали бездомные
- Московские коллекторы проходят проверку
-
Эрдоган угрожает силам безопасности США
- Жители Гавайев ощутили, что такое ядерная война
- Первый флагманский МФЦ протестировал Андрей Малахов
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Организаторы E3 осудили Трампа за "грязные дыры"
- Quantic Dream обвинили в "токсичности"
- Зависть 101: сколько денег у топовых киберспортсменов
- Про "советского Супермена" снимут анимационный фильм
- Англичанка потеряла семью из-за Candy Crush
-
Упражнения, которые остановят старение сердца
- Физики охладили жидкую воду до рекордной температуры
- Стало ясно, как змеи двигаются вперед, не используя позвоночник
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему у некоторых людей зрачок не круглый
- Что в Канаде под запретом
- Сражение полярных волков за жизнь детенышей. Видео
- Одежда варваров
- Самый маленький в мире кот спровоцировал бурю нежности в Сети
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Коротко
Скончался Виктор Анпилов
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец
11 американских компаний в руках иностранцев
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце
Ученые заморили раковые клетки голодом
Феномен "Движения вверх": метафора того, что случилось со страной
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Первый флагманский МФЦ протестировал Андрей Малахов
60 минут. Украина отказывается разрывать договор о дружбе с Россией
Ярды на клубничке: армия ботов Павла Грудинина
Компания Ford представила новое поколение пикапа Ranger
Участник пермской резни употреблял наркотики. Видео
Масштабные учения авиации и ПВО начались на юге России
Постельное белье рэпера Фараона выставили на аукцион
Понтифик признался, что боится ядерной войны
Челси Мэннинг опубликовала предвыборный ролик
В Саудовской Аравии открылся автосалон только для женщин
В зоопарке Торонто три панды атаковали снеговика. Видео
Коллекционный Mercedes утопили в смоле ради рекламы
Группа криптовалютных школьниц покорила Японию
СК завершил расследовать дело Серебренникова
Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере