Ярды на клубничке: армия ботов Павла Грудинина

"О том, как "Россия 24" компромат на Грудинина искала". Это название публикации, которая появилась на YouTube по горячим следам видео, посвященного заграничному отдыху кандидата в президенты от КПРФ, а также его доходам.

Армии защитников Грудинина, готовых лечь на амбразуру, позавидовал бы и Алексей Навальный. За образ кандидата-хозяйственника топят в Сети не на шутку. Похоже, боты Грудинина скоро станут таким же мемом, как и хомяки Навального.

Сторонников — армия, но аккаунты персонажей пусты. Кстати, про Навального словно забыли. Теперь у западных СМИ новый герой. У Грудинина спешит взять интервью "Радио Свобода". Заграница нам поможет: и вот уже коммуниста-олигарха поддерживает Ходорковский. Возможно, что-то родное и близкое распознал.

О новоиспеченных сторонниках Грудинина, готовых поставить его на освобожденный Навальным пьедестал, а также миллиардах кандидата в президенты — смотрите на YouTube-канале Алексея Казакова.