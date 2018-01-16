НХЛ. Гол Радулова помог "Далласу" выиграть в Бостоне

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Бостоне. "Бостон Брюинз" принимал "Даллас Старз" и проиграл в дополнительное время 2:3.

Первый период завершился со счетом 0:0. Во втором сначала Стивен Джонс вывел гостей вперед, а затем российский легионер "Далласа" Александр Радулов забросил вторую шайбу в ворота Антона Худобина. Но "Бостон" не сдался. Здено Хара еще до второго перерыва отыграл один гол, а в третьем периоде Райан Слунер восстановил равновесие.

Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительный период длился три минуты, пока Тайлер Сегин не принес "Далласу" победу с результатом 3:2. Александр Радулов забросил свою 17 шайбу и набрал 40 очко по системе гол плюс пас. Вратарь "Бостона" Антон Худобин отбил 29 бросков из 32.