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16 января 201800:18

НХЛ. Гол Радулова помог "Далласу" выиграть в Бостоне

rt.com

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Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Бостоне. "Бостон Брюинз" принимал "Даллас Старз" и проиграл в дополнительное время 2:3.

Первый период завершился со счетом 0:0. Во втором сначала Стивен Джонс вывел гостей вперед, а затем российский легионер "Далласа" Александр Радулов забросил вторую шайбу в ворота Антона Худобина. Но "Бостон" не сдался. Здено Хара еще до второго перерыва отыграл один гол, а в третьем периоде Райан Слунер восстановил равновесие.

Основное время завершилось вничью 2:2. Дополнительный период длился три минуты, пока Тайлер Сегин не принес "Далласу" победу с результатом 3:2. Александр Радулов забросил свою 17 шайбу и набрал 40 очко по системе гол плюс пас. Вратарь "Бостона" Антон Худобин отбил 29 бросков из 32.

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